Выборы в Украине: Зеленский сказал, при каких условиях возможно их провести

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях возможно проведение выборов в Украине. Для этого необходима прежде всего безопасность и поддержка международных партнеров.

Об этом Зеленский сказал в эфире Fox News.

Украинский лидер объяснил, что необходимо для успешного проведения выборов.

Реклама

«Например, мы готовы, если будет перемирие, даже если это сложно по нашей конституции… Мы можем (провести выборы — ред.). Если мы сможем договориться с нашими партнерами, конечно, с нашей частью денег», — сообщил лидер Украины.

Глава государства акцентировал, что проведение выборов должно совмещаться с обеспечением безопасности граждан.

Напомним, Politico написало: Запад опасается, что Зеленский хочет монополизировать власть. Речь идет о том, что во время последней встречи с фракцией «Слуга народа» Зеленский выразил недовольство парламентариями, членами общественного сектора и журналистами из-за того, что «не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров».

«Президент воинственно заявил, что любые негативные высказывания украинцев по поводу ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться, военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников», — говорится в статье.

Реклама

Более того, Зеленский зафиксировал намерение «баллотироваться на любых состоявшихся выборах». В издании назвали процесс «ползучей монополизацией власти», чем озабочены уже не только соперники, но и «друзья и советники»: они постепенно получают все больше контроля, а за сомнения, критику или независимость вытесняются из властных кругов.