Выборы в Венгрии: Сеть взорвалась мемами об украинском Мадьяре и Орбане в Ростове

На выборах 2026 года в Венгрии победил Петер Мадьяр / © Getty Images

Реклама

Поражение Виктора Орбана и историческая победа оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля спровоцировали волну мемов и иронии в соцсетях. Пользователи активно обсуждают «билеты в Ростов» для бывшего премьера и шутят о назначении в Венгрии украинского командира с позывным «Мадьяр».

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реакция соцсетей на проигрыш Орбана на выборах в Венгрии

Соцсети взорвались мемами о выборах в Венгрии и проигрыше Виктора Орбана.

Реклама

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

Пользователи намекают, что Орбан теперь присоединится к так называемому клубу «тех, кто сбежал» или потерял власть и «живет» под защитой России, то есть будет в «приятной компании» в Ростове.

© из соцсетей

Речь идет о пророссийских и авторитарных лидерах: Викторе Януковиче, Башаре Асаде, Александре Лукашенко и Али Хаменеи.

© из соцсетей

© из соцсетей

В то же время многие пользователи соцсетей сравнивают Виктора Орбана с украинским президентом-беглецом Виктором Януковичем. Орбан, как и Янукович, маневрировал между Москвой и Западом и блокировал помощь Украине.

© из соцсетей

Мемы также касаются тематики недавнего визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Будапешт. Появились шутки о том, что где бы ни побывал Вэнс, все идет не по плану. В частности, пользователи отмечают:

Реклама

«Вэнс — лучший способ проиграть выборы»;

«Запланируйте этому везунчику наконец-то визит в Москву»;

«Самая эффективная карта Трампа — это Джей Ди Вэнс».

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

Шутят пользователи соцсетей и по поводу фамилии нового будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, ведь позывной «Мадьяр» имеет глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Юзеры иронизируют, что теперь в Венгрии будет руководить украинский военный.

Пользователи соцсетей шутят по поводу фамилии Петера Мадьяра и иронизируют, что управлять страной будет украинский военный / © из соцсетей

Также пользователи сравнивают Орбана с толстой зеленой лягушкой, которая «распухла» от власти, и противопоставляют его украинскому воину «Мадьяру».

© из соцсетей

Как отреагировали в мире на победу Петера Мадьяра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Петера Мадьяра и оппозиционную силу с победой на выборах в Венгрии, назвав это возвращением страны к европейскому курсу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

«Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию», — заявила она.

Реклама

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск эмоционально поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии. Польский политик опубликовал отрывок их разговора.

«Петер! Я так рад! Возможно, даже больше рад, чем вы — думаю, вы об этом знаете», — сказал Туск.

Также в текстовой подводке к видео он поздравил страну с «возвращением в Европу»: «Приветствуем снова в Европе».

В то же время поздравил Петера Мадьяра и партию TISZA с победой и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми европейскими странами и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

Реклама

Он также добавил, что ждет совместной работы для укрепления безопасности обоих народов.

В Венгрии празднуют победу Мадьяра на выборах

Ночью 13 апреля Будапешт праздновал поражение Орбана танцами и лозунгами «Русские — домой!», пишет «Главком». Десятки тысяч венгров вышли на улицы Будапешта праздновать победу партии «Тиса». Центр города, набережная Дуная и даже метро были переполнены людьми с флагами.

На митинге толпа скандировала «Ruszkik haza!» («Русские — домой!»), а Петер Мадьяр со сцены объявил о возвращении страны в Европу. По его словам, Венгрия наконец меняет курс, что люди встретили громкими овациями.

Тем временем вероятный будущий министр здравоохранения Венгрии Жолт Гегедюш стал звездой соцсетей после зажигательных танцев в честь победы оппозиционной правоцентристской партии «Тиса» и Петера Мадьяра. Видео с политиком мгновенно разлетелось по интернету, собрав тысячи положительных отзывов.

Реклама

Пользователей соцсетей поразила энергичность и искренность чиновника. В сети шутят, что такой активный министр — отличный старт для медицины, ведь он уже поднял настроение целой стране. Пользователи из Венгрии и всей Европы пишут, что именно такого драйва и «нового дыхания» не хватало политике после лет застоя.

Напомним, украинский политтехнолог Виталий Бала считает, что позиция Венгрии в отношении Украины может существенно измениться в зависимости от внутренних успехов лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, в частности уровня благосостояния венгров. По словам эксперта, ключевым фактором также станет состав нового венгерского правительства, которое сформируют в мае, ведь недостаток опыта у многих новых депутатов может повлиять на внешнеполитический курс.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.