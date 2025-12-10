- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 2 мин
Выборы во время войны: политолог предлагает показать представителям Трампа реалии прифронтовых городов
Заявление Владимира Зеленского о возможности выборов во время войны вызвало бурную реакцию, но многие пропустили главное условие президента — безопасность.
Ответ президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу о возможности проведения выборов в Украине во время войны вызвал большой ажиотаж в СМИ. Многие восприняли это чуть ли не как анонс избирательного процесса в ближайшее время. Однако ключевой упор Зеленского был сделан на безопасности, которую не могут гарантировать даже системы ПВО.
Такое умение выразил политолог Владимир Фесенко на своей странице в социальной сети Facebook.
О какой безопасности идет речь
Эксперт отмечает, что слова Зеленского касались не только наличия систем Patriot. Главное условие – это полное прекращение огня.
«И это не о „Петриотах“ и других ПВО, которые должны закрыть небо (к сожалению, полностью они не закрывают, и не гарантируют полной безопасности). Это о прекращении огня: как минимум в воздухе, а лучше полное и всеобъемлющее прекращение огня на время подготовки и проведения выборов», — объясняет Фесенко.
Политолог считает, что для убедительности одного заявления президента маловато. Требуется четкая официальная позиция Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно реальных проблем, сроков и технических условий голосования.
«Экскурсия» для команды Трампа
Фесенко предлагает нестандартный дипломатический ход: привлечь представителей администрации Белого дома в процесс оценки рисков непосредственно в Украине.
«Я бы советовал настойчиво пригласить в Украину представителей администрации Трампа как официальных консультантов ЦИК Украины для оценки возможности проведения выборов… Пусть поедут, и не на 2-3 часа, а хотя бы на несколько дней, в Херсон, где российские дроны охотятся на мирных жителей, в Харьков, Сумы, Никополь, Днепр, Запорожье и .
Он также советует повезти американских партнеров поближе к линии фронта — под Покровск, Купянск или Гуляйполе, чтобы они на месте поняли, как организовать выборы «в условиях отсутствия электричества большую часть суток».
Американских сенаторов и конгрессменов политолог предлагает пригласить в качестве наблюдателей именно в прифронтовую зону.
«Пусть воочию увидят выборы во время войны, если конечно они состоятся, в чем у меня есть большое сомнение на данный момент», — подытожил Фесенко.
Напомним, недавно Дональд Трамп снова заявил, что Украине нужно провести выборы, потому что их, мол, давно не было. Председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк пояснил, что действительно стоит за заявлениями Трампа о выборах в Украине во время войны.