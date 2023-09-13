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Выборы во время войны: социолог сообщил, как украинцы относятся к голосованию

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Выборы во время войны: социолог сообщил, как украинцы относятся к голосованию

Большинство украинцев скептически настроены на проведение выборов во время войны / Фото: УНИАН

Подавляющее большинство граждан Украины не сочтут такие выборы честными.

Большинство украинцев скептически настроены на проведение выборов во время войны.

Об этом сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в эфире "Эспрессо".

По его словам, граждане за выборы после победы в войне.

"90% украинцев против проведения выборов. Они считают, что выборы должны быть проведены после победы", – заявил Грушецкий.

Выборы во время войны, по словам эксперта, повлекут за собой вопрос относительно их сомнительной легитимности и прозрачности результатов. Люди скептически относятся к дистанционному голосованию.

"Если выборы проводить, скажем, через Действие, многие будут считать, что данные могут быть фальсифицированными, искаженными, и это будет подрывать легитимность. Власть, которая мониторит данный вопрос должна это осознавать", — рассказал Грушецкий.

Между тем, украинский эксперт назвал условия и вероятный срок завершения войны в Украине. По его словам, есть сомнения, что она закончится даже в 2024 году.

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Дата публикации
Просмотры
289
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