Выборы во время войны: социолог сообщил, как украинцы относятся к голосованию

Большинство украинцев скептически настроены на проведение выборов во время войны.

Об этом сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в эфире "Эспрессо".

По его словам, граждане за выборы после победы в войне.

"90% украинцев против проведения выборов. Они считают, что выборы должны быть проведены после победы", – заявил Грушецкий.

Выборы во время войны, по словам эксперта, повлекут за собой вопрос относительно их сомнительной легитимности и прозрачности результатов. Люди скептически относятся к дистанционному голосованию.

"Если выборы проводить, скажем, через Действие, многие будут считать, что данные могут быть фальсифицированными, искаженными, и это будет подрывать легитимность. Власть, которая мониторит данный вопрос должна это осознавать", — рассказал Грушецкий.

Между тем, украинский эксперт назвал условия и вероятный срок завершения войны в Украине. По его словам, есть сомнения, что она закончится даже в 2024 году.

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