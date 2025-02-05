Выборы во время войны, ядерное оружие для Украины и встреча с Путиным: главное из интервью Зеленского Моргану

Украинский лидер сказал, в каком случае диктатор не напал бы на наше государство и назвал условие переговоров с ним.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с британским журналистом Пирсом Морганом. Речь шла, в частности, о возвращении оккупированных территорий, производстве оружия Украиной и перспективах завершения войны Путиным.

Главное из интервью – читайте в материале ТСН.ua.

Ядерное оружие для Украины

Зеленский заявил, что Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию, если процесс вступления Украины в НАТО затягивается.

Президент отреагировал на ситуацию с затягиванием процесса вступления Украины в НАТО, заявив, что Украина нуждается в защите, если присоединение к Альянсу будет длиться десятилетие.

"Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ", – сказал Зеленский.

Трамп приглашал Зеленского на инаугурацию

Президент США Дональд Трамп приглашал главу Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию.

"Прежде всего я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в очень общих чертах, как, возможно, и других лидеров, я не знаю, кого он пригласил лично или другим способом..." – сказал Зеленский.

Он отметил, что нужно время для переговоров об окончании войны.

"Нам нужно время для этого. И в этот момент, в момент инаугурации, я думаю, что у него есть свои собственные вопросы в повестке дня", – сказал Зеленский Пирсу Моргану.

По его словам, инаугурация является одним из самых важных дней в жизни американского народа.

"Думаю, что мне было просто не очень уместно приехать... У него не было бы времени на личную встречу", – объяснил президент.

Вероятная встреча с Путиным

Украинский лидер прокомментировал вероятную встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Хотя глава государства считает президента РФ врагом, он сядет за стол переговоров. В то же время, Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным.

По его словам, он готов к переговорам, в которых примут участие четыре группы (Соединенные Штаты, Европа, Украина и Россия), в том случае, если это будет единственный вариант, при котором можно договориться о мире для граждан Украины и не потерять людей.

"Безусловно, мы пойдем на этот вариант, на встречу с этими четырьмя участниками (США, Европа, Украина и Россия – ред.). Какая разница, как я, каково мое отношение к нему? Я не буду к нему хорошим и считаю, я считаю его врагом. И честно говоря, я считаю, что он тоже."

Возвращение оккупированных территорий

Владимир Зеленский в очередной раз сообщил, как он относится к идее "мир в обмен на территории". Зеленский признал, что сейчас Украина не может вернуть все свои территории.

"Мы адекватные люди, мы не можем терять миллионы людей. Но на сегодняшний день мы не можем нарушить клятву, которую мы дали людям, которые потеряли жизнь в этой войне. Мы не можем нарушать Конституцию и не можем признавать оккупированные территории российскими. Да, мы знаем, что это – временно оккупированные территории", – говорит глава государства.

По словам Зеленского, юридически, невзирая на то, что хочет Путин и другие, Украина никогда не признает эти территории российскими. И это не вопрос компромисса или компромисса. Это то, чего быть не может. "Не может быть компромисса в суверенитете государства", – подчеркнул он.

Президент выразил сожаление, что поддержки, которую нам оказывают наши партнеры, недостаточно для того, чтобы полностью вытеснить войска Путина с наших территорий. Однако он уверен, что в конце концов Украина вернет свои земли.

"Это может быть комбинированное решение: на поле боя и дипломатично. Но все равно мы вернемся, мы вернем свое, потому что мы правы", – говорит Зеленский.

Он надеется, что президент США Дональд Трамп, премьер Британии Кир Стармер и страны ЕС будут способствовать этому. Также Зеленский надеется на поддержку стран Глобального Юга, арабских стран и Китая.

Зеленский подчеркнул, что не должно быть никаких правовых компромиссов в отношении территорий.

"Если меня кто-то спрашивает, на что готова Украина – Украина, прежде всего, готова к окончанию горячей стадии войны. Мы хотим мира, как никто в мире. Но Путин – убийца", – добавил он.

Поэтому глава государства отметил важность гарантий безопасности для Украины, "чтобы Путин не вернулся с войной снова".

Выборы во время войны

По украинскому законодательству выборы невозможны во время войны, а окончание войны невозможно без гарантий безопасности для Украины.

"Меня выбрали 73% населения Украины. Я всегда говорил, что открыт для любых выборов. Но во время войны выборов быть не может, для этого нужно изменить законодательство, Конституцию и т.д. Это большие проблемы. Но есть не законные, а очень человеческие причины. Например, как будут голосовать наши военные? Это не вопрос от меня. Как они будут выражать свою волю, кого они хотят выбирать? Как будут голосовать 8 миллионов украинцев, уехавших за границу из-за войны? – сказал Зеленский.

Он отметил, что война закончится – раньше или позже. И как только будет отменено военное положение, в стране назначат выборы.

"Тогда точно будут назначены выборы, которые нужны для защиты демократии. Поэтому это необходимо, но, пожалуйста, поймите одну вещь: если мы остановим войну и отменим военное положение сейчас – это то, чего хочет Путин. Это будет означать, что большинство наших военных вернется домой. Кто тогда нас будет защищать? Какие гарантии безопасности будет? поэтому сначала нам нужны ответы на эти вопросы", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Потери Украины и России

По словам Зеленского, во время полномасштабной войны с Россией погибли 45 100 украинских военных, а 390 тысяч получили ранения. В то же время реальное количество раненых военных Украины меньше, поскольку к статистике привлечены и те, кто был ранен, но впоследствии вернулся на поле боя и получил повторное ранение.

"45 100 человек погибли. И у нас около 390 000 случаев ранений..." – сказал он.

Также Зеленский отметил количество пропавших без вести украинцев и оказавшихся в плену.

"Это тысячи людей, пропавших без вести. Действительно тысячи. Сколько из них действительно пропали без вести, а сколько — заключенных, я на сегодняшний день не знаю", — добавил он.

Однако сейчас идет работа, чтобы установить точное количество военнопленных.

Также главнокомандующий констатировал, каковы потери РФ. Да, Россия на войне против Украины потеряла около 350 тыс. военных убитыми, еще от 50-70 тыс. захватчиков считают пропавшими без вести.

"У них около 600-700 тыс. раненых. Приблизительно соотношение один к двум, потому что полевая медицина слабее нашей", — сказал президент.

По его словам, россияне не уносят своих раненых с поля боя.

"Если человек ранен на поле боя, он остается там. Оценки примерно такие. Но они очень четко соответствуют действительности", — добавил президент.

Как объяснить Путину, что следует завершать войну

Зеленский считает : Путин поймет, что он должен прекратить войну, когда ему это четко объяснят.

"Если президент Трамп скажет ему, если вы не остановите войну "на раз-два-три", то Украина получит одно и то же. Затем Китай должен сказать Путину, что из них хватит, и пригрозить, что не будет поддерживать Россию экономически, а китайские компании и банки прекратят сотрудничество с российскими партнерами", — пояснил Зеленский.

По его мнению, когда есть четкие условия, большим государствам не обязательно воевать с Россией. Им достаточно "продемонстрировать политическую свободу и экономические шаги".

"И после этого Путин прекратит войну. Потому что он очень боится, что его экономика упадет, а люди быстро разочаруются в нем. И если это произойдет, он не сможет усидеть в Кремле и потеряет власть. Вот чего он боится, поэтому должны быть четкие сигналы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Устал ли президент Украины от войны

Президент Зеленский заметил, что как и все украинцы, он "немного устал", но ни о каком истощении спустя почти три года войны речь не идет.

"Нет, Путин не дождется этого и никогда не увидит меня полностью истощенным. Я, как и все в Украине, остаюсь таким же, как и тогда (в начале полномасштабного вторжения – ред.)", – подчеркнул президент.

Он добавил, что через четыре месяца после начала войны все немного устали.

"Но мы достаточно энергии, чтобы бороться за наше существование и нашу жизнь. Другого пути нет, поэтому я чувствую, что у нас безусловно достаточно ресурсов, чтобы бороться до достижения справедливого и крепкого мира в Украине", — отметил Владимир Зеленский.

О Такере Карлсоне

Глава Украины резко высказался о пропагандисте Такере Карлсоне, который вобрал интервью у российского диктатора Путина и постоянно распространяет нарративы российской пропаганды. Зеленский отметил, что пропагандист Карлсон постоянно повторяет слова российского диктатора.

"По-моему, ему нужно глубже понимать, что происходит в Украине, прекратить работать на Путина, прекратить лизать его зад. Честно", – заявил Зеленский.

Президент уверен, что Карлсон намеренно дезинформирует людей и повторяет пропаганду Кремля.

Кроме того, он ответил на упреки Карлсона о том, что в Украине преследуют христианские конфессии, в частности московский патриархат.

Он заявил, что это учреждение было исключено из Совета церквей Украины самими конфессиями и власти не принимали в этом никакого участия.

Время УПЦ МП в Украине завершилось

Украина больше не позволит Московскому патриархату (УПЦ МП) действовать как инструмент влияния России. Зеленский подчеркнул, что церковь, которая поддерживает идеологию "русского мира", не может иметь места в независимом государстве.

"Московский патриархат – это не о вере, это о политике. Они десятилетиями работали на Кремль, распространяли пророссийские нарративы, благословляли войну и оправдывали агрессию. Мы не можем позволить, чтобы в Украине действовала структура, которая фактически является частью российской пропагандистской машины", – пояснил.

Зеленский подчеркнул, что церковь, которая поддерживает идеологию "русского мира", не может иметь места в независимом государстве.

"Московский патриархат – это не о вере, это о политике. Они десятилетиями работали на Кремль, распространяли пророссийские нарративы, благословляли войну и оправдывали агрессию. Мы не можем позволить, чтобы в Украине действовала структура, которая фактически является частью российской пропагандистской машины", – пояснил.

При каком условии Путин не напал бы на Украину

По мнению Зеленского, кремлевский диктатор не начал бы полномасштабное вторжение в 2022 году, если бы Украина не отдала ядерное оружие.

"Он (Путин – ред.) не вторгся бы в 2022 году, потому что я уверен, что он получил бы сигналы и не пытался бы дойти до ядерной войны, потому что это уничтожило бы весь мир. Он испугался бы этого, испугался бы своего общества, они бы все поняли – все риски, которые несет наше ядерное оружие, – сказал он.

Украина ликвидировала предателя

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Служба безопасности Украины ликвидировала человека, причастного к убийствам украинцев на востоке во время Революции достоинства.

Отвечая на вопрос "Может ли он подтвердить, что убийство Армена Саркисяна было со стороны Украины?" он заявил:

"Я не могу говорить ни о каких убийствах, я знаю, что Служба безопасности Украины ликвидировала одно лицо, стоящее за убийствами на востоке нашего государства во время Революции достоинства на Майдане… Я не знаю это ли это человек, я не знаю его фамилии, мне трудно сказать, это тот случай".

Сколько оружия на фронте украинского производства

Зеленский отметил, что сейчас 40% оружия и техники, используемой украинскими военными, производится внутри страны. В то же время он подчеркнул, что вклад Соединенных Штатов в обороноспособность Украины составляет около 30%.

Каждый год Украина увеличивает объем производства продукции военно-промышленного комплекса. Президент подчеркнул, что уже в 2025 году 40% всей техники, применяемой на фронте, будет украинским производством.

"Важно, что мы стали больше производить в Украине. Где-то 40% всего на 2025 год – это отечественное производство. И это дает не покой, но моральную уверенность, что мы пустыми не будем", – пояснил он.

Несмотря на рост внутреннего производства, военная поддержка союзников остается очень необходимой. Зеленский отметил, что поставки вооружения не останавливались, хотя в последние полтора года наблюдались определенные задержки.

"Помощь очень нужна. Помощь сегодня не остановлена. Она идет так, как и шла. Я скажу вам честно, последний год или полтора некоторые были замедленные процессы. К сожалению, вовремя важные вещи к нам не приходили, но со временем они все же доходили", — рассказал президент.

Он подчеркнул, что поддержка партнеров позволяет усиливать обороноспособность страны и защищать украинские территории.

"Это давало возможность поддерживать нашу армию, усиливать наши вооруженные силы, силы обороны и, безусловно, защищаться от врага", — добавил Зеленский.

Отдельно Зеленский остановился на роли США в военной поддержке Украины, подчеркнув, что без их помощи или при значительном ее сокращении ситуация на фронте может осложниться.

"Вклад в обороноспособность и безопасность Украины, США сегодня достигает 30%, можно представить, что будет с нами без этих 30%", — отметил президент.

Единственная цель Путина по отношению к Украине

Россия не хочет мира, единственная цель ее президента Владимира Путина состоит в том, чтобы Украина перестала существовать. Зеленский акцентировал, что несмотря на свои потери, Россия не готова закончить войну.

"Они не хотят мира. В следующий раз они будут заявлять, что готовы к прямым переговорам с президентом Трампом, они скажут, что Украина не нужна, что это глобальная война между Россией и НАТО, и что они будут вести переговоры только с США. Но это лишь очередной повод, чтобы продолжить войну. Единственная цель Путина — чтобы Украина".

Кроме этого, Зеленский добавил, что глава России Владимир Путин убил в Украине десятки тысяч гражданских лиц, большинство из которых были русскоязычными.

"Путин убил десятки тысяч гражданских лиц. И большинство из них были русскоязычными. 90 % из них были на Востоке Украины — в тех самых регионах, которые он оккупировал. Он вторгся в Украину, веря, что русскоязычные поддержат его. Ему сказали: "Они будут приветствовать тебя". .

Кого Путин хочет видеть президентом Украины

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы президентом Украины был кто-то с антизападной, антиевропейской, антинатовской позицией.

"Путину не важно, кто будет президентом Украины, главное, чтобы это был кто-то с антизападной, антиевропейской, антинатовской позицией. Кто-то, кто считает НАТО врагом, – именно так, как Кремль изображает Альянс для россиян", – рассказал украинский лидер.

Он акцентировал, что НАТО – это ни на кого не нападающий оборонный альянс. Зеленский отметил, что Кремль манипулирует русским народом, заставляя его верить в противоположное.

Ранее в ОПУ сообщили, что личный контакт между президентами Украины и США может состояться в ближайшее время.

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