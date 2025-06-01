"Выбрал Украину": редкая птица долетела из Финляндии в Чернигов – реакция Сети (фото)

Птица скопа Фото: Любимый Чернигов

Реклама

В Чернигове, близ парка Яловщина, заметили сидевшую птицу и не могу летать. Выяснилось, что это краснокнижная птица — скопа.

Об этом пишет Любимый Чернигов.

Волонтер Тина Литвиненко, помогающая пернатым, смогла спасти скопу.

Реклама

«Эта птица сбежала из зоологического музея Финляндии. С представителями музея уже установлена связь», — сообщили волонтеры.

Отметим, что скопа — это большая хищная птица семьи ястребиных. Она обычно живет по берегам рек, озер, морей и питается рыбой.

К этой группе хищных птиц можно отнести также филина, орлана белохвостого, большого подорлика и т.д.

Реакция соцсетей и комментарии украинцев

Традиционно граждане Украины прокомментировали произошедшее. Поступок птицы из Финляндии не оставили без внимания, в том числе пользователи Facebook. Кто-то поздравил, поддержал и ободрил путешественника, кто-то пожалел заблудившуюся скопу и пожелал легкого возвращения домой.

Реклама

«И прилетел же в Украину».

«То ощущение, когда птичка захотела в отпуск, но не рассчитала возможности…»

«Почему-то Финляндия ему не понравилась, решил жить в свободной Украине, значит у нас есть самое лучшее пространство и небо и горы для него!)»

«Прилетел к нам в отпуск на наш славный город Чернигов посмотреть.»

Очень символично, выбрал Украину, которая тоже борется за свободу! Родился быть свободным, воин прилетел на помощь!»

«Такие молодцы, которые не остались равнодушными. Чуть не рассчитал силы. Так хотелось на свободу. Счастливая судьба у птицы.»

«А вам бы не скучно было бы в тюрьме ни за что, ни о чем сидеть до смерти. А птицы любят волю. Так что в те кандалы где закованная птица необходимо и некоторых людей заковывать. Она должна быть краснокнижной, потому что ее не дают права размножаться.»

Напомним, волонтеры и зоозащитники призывают в случае обнаружения хищных животных обращаться к специалистам. Так, ранее команда ТСН пришла в гости к птицам и зверям в Киевской, Ивано-Франковской и Харькове, которых помогла спасти в течение предыдущих лет. Какая у них судьба и кого из них отпустили на свободу в природе — в сюжете ТСН.