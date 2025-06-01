ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
575
Время на прочтение
2 мин

"Выбрал Украину": редкая птица долетела из Финляндии в Чернигов – реакция Сети (фото)

Сеть, конечно, разразилась реакцией на поступок краснокнижной птицы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
"Выбрал Украину": редкая птица долетела из Финляндии в Чернигов – реакция Сети (фото)

Птица скопа Фото: Любимый Чернигов

В Чернигове, близ парка Яловщина, заметили сидевшую птицу и не могу летать. Выяснилось, что это краснокнижная птица — скопа.

Об этом пишет Любимый Чернигов.

Волонтер Тина Литвиненко, помогающая пернатым, смогла спасти скопу.

«Эта птица сбежала из зоологического музея Финляндии. С представителями музея уже установлена связь», — сообщили волонтеры.

Отметим, что скопа — это большая хищная птица семьи ястребиных. Она обычно живет по берегам рек, озер, морей и питается рыбой.

К этой группе хищных птиц можно отнести также филина, орлана белохвостого, большого подорлика и т.д.

Реакция соцсетей и комментарии украинцев

Традиционно граждане Украины прокомментировали произошедшее. Поступок птицы из Финляндии не оставили без внимания, в том числе пользователи Facebook. Кто-то поздравил, поддержал и ободрил путешественника, кто-то пожалел заблудившуюся скопу и пожелал легкого возвращения домой.

  • «И прилетел же в Украину».

  • «То ощущение, когда птичка захотела в отпуск, но не рассчитала возможности…»

  • «Почему-то Финляндия ему не понравилась, решил жить в свободной Украине, значит у нас есть самое лучшее пространство и небо и горы для него!)»

  • «Прилетел к нам в отпуск на наш славный город Чернигов посмотреть.»

  • Очень символично, выбрал Украину, которая тоже борется за свободу! Родился быть свободным, воин прилетел на помощь!»

  • «Такие молодцы, которые не остались равнодушными. Чуть не рассчитал силы. Так хотелось на свободу. Счастливая судьба у птицы.»

  • «А вам бы не скучно было бы в тюрьме ни за что, ни о чем сидеть до смерти. А птицы любят волю. Так что в те кандалы где закованная птица необходимо и некоторых людей заковывать. Она должна быть краснокнижной, потому что ее не дают права размножаться.»

Напомним, волонтеры и зоозащитники призывают в случае обнаружения хищных животных обращаться к специалистам. Так, ранее команда ТСН пришла в гости к птицам и зверям в Киевской, Ивано-Франковской и Харькове, которых помогла спасти в течение предыдущих лет. Какая у них судьба и кого из них отпустили на свободу в природе — в сюжете ТСН.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie