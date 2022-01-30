Выбрался из воды, но замерз в овраге: на Буковине погиб мужчина

Мужчина замерз по дороге домой.
В селе Клишковцы Черновицкой области нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и скрылся. Его тело обнаружили в овраге у водоема.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на заместителя председателя Клишковецкой громады Анатолия Сапоговского.
Мужчина исчез в субботу, 29 января. Его друзья рассказали, что он ушел на рыбалку. Возле местного водоема спасатели обнаружили личные вещи пропавшего.
А уже 30 января обнаружили тело замерзшего мужчины. Покойный лежал в овраге. По предварительным данным, мужчина провалился под лед, смог вылезть из воды, однако не дошел домой и замерз.
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