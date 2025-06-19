Выбраться самостоятельно очень маловероятно: как действовать, если вы оказались под завалами

Спасатели разбирают завалы после ракетного удара / © Днепропетровская ОГА

Реклама

Если вы оказались под завалами, то выбраться оттуда самостоятельно очень маловероятно. Как поступить в такой ситуации, рассказал инструктор по тактической медицине МБ «Госпитальеры» Всеволод Дорофеев (Бас).

Каким должен быть алгоритм действий, если вы оказались под завалами, Дорофеев рассказал в эфире «Киев24».

По словам инструктора, во время атаки важно спускаться максимально вниз, а лучше всего в подземные укрытия. Если вы все же оказались под завалами, то Дорофеев советует не кричать просто так и не делать лишних движений. Сигналы следует подавать только тогда, когда вы слышите запрос извне.

Реклама

«Если вы живете в домах старой конструкции, они рассыпаются на мелкие фракции, даже сам кирпич делится еще на более мелкие структуры. Если это какой-то дом из армированного бетона, это уже немного лучше, потому что они устойчивее, крепче по конструкции. Но так или иначе, все равно, от попадания крупных средств, типа крылатых ракет, типа баллистических, аэробаллистических ракет, это может не помочь. Поэтому я на нескольких новостных платформах уже давал интервью, и повторю здесь, что чем глубже в помещение, тем лучше, это… немножко уменьшит эту взрывную волну. Но лучшим вариантом будет спуститься просто вниз, максимально низко. Потому что если вы увидите больше каких-то новостей и кадров, то под угрозой верхние этажи. Это либо крыши, либо сверху до средних этажей в любых помещениях, особенно высокоэтажных. Но что касается завалов, если говорить, что вас завалило неожиданно, то с большей вероятностью, вы будете находиться под элементами, и не сможете выбраться никак. Вы видели эти ужасные кадры, которые недавно были показаны из спасательных операций. Люди засыпаны таким объемом материала, что нельзя даже пошевелиться. В таких сценариях, если вы понимаете, что вы уже оказались под завалами, и вы уже под ними находитесь, здесь неизвестно, когда к вам доберутся спасатели и те, кто им ассистирует. Тратить силы на крик может быть лишним, потому что вы можете кричать достаточно громко, но вас все равно не услышат из-за паники, из-за хаоса и сирены, возможно, и вы уже посадите голос и у вас уже не будет возможности настолько громко позвать людей на спасение», — рассказал он.

Поэтому в таких случаях, по словам специалиста, следует ориентироваться на того, кто находится ближе всего.

«Если вы слышите, что кто-то перекликается, или дает запрос, есть ли кто живой, или кто-то меня слышит, и так далее, то лучше отвечать на это», — подчеркнул он.

Всеволод Дорофеев также объяснил, что такое «минута тишины» во время спасательной операции и для чего она нужна.

Реклама

«Иногда есть такие моменты (минута тишины — ред.), когда спасателям сообщают информацию о приблизительном местонахождении или говорят, например, в какой-то там квартире что-то есть, или где-то на этом месте кто что-то подозревал, то, действительно, группа, которая занимается спасательными действиями, может прекратить работу на кратковременный срок, для того, чтобы убедиться, нет ли каких-то звуков, как скрежет, простукивание, стон, или просто голосовых команд от пострадавшего. Такое действительно может быть. Иногда спасатели применяют более современные средства для выявления раненых. Это определенные, я не владею достаточно информацией, но акустические сенсорные системы, которые позволят понять, есть ли какое-то движение, то есть достаточно чувствительного сенсора, они понимают, где есть сам человек примерно», — объяснил он

В случае, если вы получили какую-либо травму, инструктор советует не совершать движений, чтобы не осложнить ранения.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ совершила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами, в частности «Кинжалами». 28 погибших, более 140 травмированных — последствия атаки России на Киев 17 июня 2025 года.

Больше всего досталось Соломенскому району. Там российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку. Подъезд дома был полностью разрушен.

Реклама