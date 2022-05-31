Выброшенные фрукты и овощи гниют на обочинах: россияне запрещают херсонцам везти продукты в Запорожье

Выброшенные фрукты и овощи гниют на обочинах: россияне запрещают херсонцам везти продукты в Запорожье

Российские оккупанты издеваются разными способами над жителями оккупированных территорий.

Россияне продолжают держать в качестве живого щита тысячи украинцев, в частности мариупольцев и жителей оккупированной Херсонской области. В частности, страдают на блокпосту в Васильевке те, кто направляется в сторону Запорожья.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, сейчас многие жители Херсонской области направляются в сторону Запорожья с грузом собственноручно выращенных огурцов, клубники и других типичных для этого времени овощей, фруктов и ягод. Впрочем, оккупанты заставляют все выбрасывать перед блокпостом. Мол, это российские товары – "нечего хохлов кормить".

"Сейчас сотни килограммов продуктов и тысячи недополученных гривен гниют по дороге и на обочинах. Голодомор давно стал неотъемлемой частью геноцида украинцев со стороны россиян", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Мариуполь разрушен оккупантами и превратился в кладбище. За месяц россияне похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч местных жителей. Россия начала аннексию Мариуполя и выдает российские паспорта.

Читайте также: