Выброшенные из-за забора деньги и громкий коррупционный скандал: суд избрал меру пресечения депутатке Марченко

Высший антикоррупционный суд определил 53 600 гривен залога с возложением ряда обязанностей народной депутате от фракции "Слуги народа" Людмиле Марченко, подозреваемой в получении взятки.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП не указывают фамилию политика, однако из деталей дела ясно, что речь идет о нардепке Марченко.

“20 сентября 2023 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному Генеральным прокурором, избрал меру пресечения действующему народному депутату, которая совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд. а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему «Путь», – говорится в сообщении.

"На сегодняшний день установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы", — информирует САП.

Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тыс. грн. Это максимальный размер залога, предусмотренный законом такого преступления.

Также на указанную подозреваемому возложили обязанности: прибывать в детектив, прокурор и суд по каждому требованию; сообщать их об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Предыстория

По версии следствия, проводимого НАБУ и САП, нардепка Людмила Марченко вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в Информационную систему «Шлях.

Свои "услуги" нардепка и ее помощница оценили в 5300 дол. США. После получения второго "транша" в 2 800 дол. США были разоблачены в получении неправомерной выгоды. 7 июля помощница передала деньги нардепке, но что-то заподозрила и выбросила доллары из-за каменного забора, но НАБУ и САП сделали видео.

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