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- Украина
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Выбросил из окна шестого этажа: полиция задержала вероятного убийцу собаки в Киеве
Мужчина, выбросивший собаку из окна в Киеве, предстанет перед судом.
В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который жестоко лишил жизни собственной собаки в Святошинском районе.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Что известно об убийстве собаки в Киеве
По данным следствия, 9 июня 67-летний пенсионер выбросил собаку породы бишон из окна своей квартиры на шестом этаже. Тело животного под домом обнаружили волонтеры.
Сам мужчина путался в объяснениях: сначала заявлял, что это не его собака, потом говорил, что животное его укусило, а потом утверждал, что пес якобы сам выпал из окна. Известно, что на момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители задержали подозреваемого. За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Святошинском районе Киева открыли уголовное производство из-за гибели собаки, которую, по предварительным данным, выбросили из окна многоэтажки. Инцидент произошел 9 июня на улице Чернобыльской — животное погибло на месте от полученных травм. Зоозащитники сообщают, что пес породы бишон мог быть сброшен с шестого этажа. Полиция расследует дело по статье о жестоком обращении с животными.