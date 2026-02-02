Выбросил собаку с седьмого этажа: какое наказание грозит жителю Нетишина

Собака / © Getty Images

Реклама

В Нетишине на Хмельнитчине мужчину подозревают в том, что он умышленно выбросил из окна седьмого этажа 13-летнего той-терьера, который временно заботился. От полученных травм животное погибло на месте.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Апелляционный суд отклонил ходатайство стороны защиты и оставил по-прежнему определение следственного судьи Нетишинского городского суда. Следовательно, мужчина будет находиться под стражей до 14 марта 2026 года с альтернативой внесения залога в размере 166 400 гривен.

Реклама

В апелляционной жалобе адвокат просил заменить содержание под стражей на личное обязательство, ссылаясь на состояние здоровья подозреваемого и, по его мнению, отсутствие рисков ненадлежащего процессуального поведения.

Однако суд отметил, что мужчину подозревают в совершении тяжкого уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Суд пришел к выводу, что материалы дела подтверждают риски укрывательства подозреваемого от следствия и суда, возможного влияния на свидетелей и препятствования расследованию. Также учтено отсутствие у него крепких социальных связей.

Относительно состояния здоровья апелляционный суд подчеркнул, что это не является основанием для смягчения меры пресечения, ведь подозреваемый может получать необходимую медицинскую помощь в условиях содержания под стражей.

Реклама

Напомним, в начале января полиция Киевщины начала проверку по факту жестокого обращения с котёнком в Белоцерковском районе. Правоохранители обнаружили в Telegram-канале видео, на котором 18-летняя девушка издевалась над животным и фиксировала это на камеру.