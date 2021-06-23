Выбросил труп возле реки: в Ивано-Франковской области мужчина убил своего 28-летнего товарища (видео)

Выбросил труп возле реки: в Ивано-Франковской области мужчина убил своего 28-летнего товарища (видео)

Мужчина вынес из дома покойника и бросил возле водоема.

В селе Подгайчики Ивано-Франковской области 51-летний местный житель убил своего 28-летнего односельчанина. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник оттащил тело знакомого к реке Турка, а сам убежал.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, 19 июня местные обнаружили труп мужчины и позвонили в полицию.

"Возле реки Турка обнаружено без признаков жизни тело мужчины. Правоохранители установили личность погибшего — это 28-летний местный житель, на теле которого обнаружены телесные повреждения", — рассказали в полиции.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию, и выяснили, что к преступлению причастен 51-летний местный житель.

Вечером 12 июня он в собственном доме распивал спиртное вместе с погибшим. Во время застолья у них возник конфликт и подозреваемый нанес телесные повреждения гостю.

Хозяин дома решил не звонить ни медикам, ни в полицию, а в содеянном не признавался, так как проживает сам.

Правоохранители разыскали подозреваемого, а в его собственном доме обнаружили вещественные доказательства преступления. Все обнаруженное изъяли и направили на экспертизу.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Прикарпатцу уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Волыни застолье завершилось убийством: мужчина зарезал своего соседа.

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