Выбросил вещи и выпрыгнул сам: в Луцке мужчину, который выпал из окна, спасали футбольные фанаты

Пострадавший получил травмы, и его госпитализировали.
В Луцке Волынской области из окна 9 этажа выпрыгнул мужчина. Спасли жизнь самоубийце футбольные фанаты, которые шли по улице.
Об этом сообщает Волынь Post.
Событие произошла сегодня, 30 июня, ночью в Луцке на проспекте Молодежи. Мужчина сначала выбросил из окна книги, а затем прыгнул сам. При падении он сначала упал на дерево, а оттуда уже на землю, что спасло ему жизнь.
Пострадавшего заметили футбольные фанаты, которые возвращались домой после коллективного просмотра матча. Они вызвали скорую и полицию. После падения к мужчине выбежала мать. Его госпитализировали в городскую больницу.
Напомним, что в селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской области 63-летний отец сначала выстрелил в своего 34-летнего сына, а затем покончил с собой.