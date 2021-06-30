Выбросил вещи и выпрыгнул сам: в Луцке мужчину, который выпал из окна, спасали футбольные фанаты

Пострадавший получил травмы, и его госпитализировали.

В Луцке Волынской области из окна 9 этажа выпрыгнул мужчина. Спасли жизнь самоубийце футбольные фанаты, которые шли по улице.

Об этом сообщает Волынь Post.

Событие произошла сегодня, 30 июня, ночью в Луцке на проспекте Молодежи. Мужчина сначала выбросил из окна книги, а затем прыгнул сам. При падении он сначала упал на дерево, а оттуда уже на землю, что спасло ему жизнь.

Пострадавшего заметили футбольные фанаты, которые возвращались домой после коллективного просмотра матча. Они вызвали скорую и полицию. После падения к мужчине выбежала мать. Его госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, что в селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской области 63-летний отец сначала выстрелил в своего 34-летнего сына, а затем покончил с собой.

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