Выбросила деньги через забор: НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепке в торговле разрешениями на пересечение границы (видео)

Нардеп от "Слуги народа" со своей помощницей торговали разрешениями на пересечение границы.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующей нардепуи из-за торговли разрешениями на пересечение границы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, нардеп от "Слуг народа" Людмила Марченко вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

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Позже уполномоченными лицами областной военной администрации предоставлено соответствующее разрешение лицу (как водителю) на пересечение государственной границы.

Свои "услуги" нардеп и ее помощница оценили в 5300 долларов США.

После получения второго "транша" в 2 800 долларов США детективами НАБУ были разоблачены в получении неправомерной выгоды.

7 июля помощница передала деньги нардепу, но та что-то заподозрила и выбросила доллары через каменный забор, однако НАБУ и САП сделали видео.

САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Людмиле Марченко и ее помощнице по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды, наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически сообщают, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области экс-руководитель военкомата отправлял уклолнистов за границу.