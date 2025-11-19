Выбросила как хлам: возле мусорника нашли младенца

Младенец. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Вечером в среду, 19 ноября, в полицию обратилась жительница города Житомира, которая обнаружила возле мусорника новорожденного ребенка.

Об этом диком случае сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что около 18:15 местная жительница обнаружила младенца неподалеку от свалки на улице Покровской.

О своей находке женщина сообщила полиции, а те вызвали на место происшествия медиков.

Новорожденного мальчика доставили в больницу, где им сейчас занимаются медики.

Полицейские Житомирского районного управления №1 выясняют все обстоятельства происшествия и разыскивают мать ребенка.

