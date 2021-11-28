Выбросила младенца в ведро с помоями: за убийство ребенка жительница Гадяча получила два года тюрьмы

Выбросила младенца в ведро с помоями: за убийство ребенка жительница Гадяча получила два года тюрьмы

Женщина родила здоровую девочку без медицинской помощи, но младенец прожил всего полчаса.

Жительница Гадяча утопила собственную новорожденную дочь в ведре с помоями. Женщина родила здоровую девочку без медицинской помощи, но младенец прожил всего полчаса.

Гадяцкий районный суд Полтавской области назначил два года лишения свободы женщине за умышленное убийство новорожденной дочери.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на приговор от 24 ноября.

Ночью 21 декабря 2020 года у обвиняемой произошли роды в ее квартире. Без медицинской помощи женщина родила здоровую девочку. Однако ребенок прожил не более 30 минут, поскольку после рождения мать поместила новорожденную в ведро с помоями. Как выяснила экспертиза, смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью.

В суде женщина частично признала вину, заявив, что ребенок погиб в результате неосторожности. Обвиняемая утверждала, что в день родов испытывала боли в животе и думала, что это пищевое отравление. Она добавила, что при справлении естественных нужд ребенок выпал в ведро с помоями. После чего женщина начала паниковать и разбудила своих спавших родителей. Они приказали ей ничего не трогать и вызвали скорую.

Во время допроса фельдшер сообщила: когда прибыла на место происшествия, то новорожденный ребенок был мертв и лежал в ведре с помоями. Роженица сидела на кровати, где все было мокрое и окровавленное, поэтому у нее сложилось впечатление, что там отошли воды и роды произошли именно в том месте.

В то же время врач-гинеколог Гадячской больницы в суде заявила, что обвиняемая состояла на учете как беременная, регулярно ходила на прием, сдавала анализы. Последний раз была на приеме 18 декабря 2020 года, то есть за три дня до родов. Впоследствии медик узнала, что обвиняемая родила дома над ведром ребенка. По словам врача, рассказ девушки не может соответствовать действительности, поскольку стремительные роды длятся около полутора часов, плацента могла выпасть, но не сразу, для этого необходимо было время; пуповина также не могла разорваться путём натяжения, только механическим путем.

Суд пришел к выводу, что при условии извлечения ребенка из жидкости сразу после его попадания туда или через 1-2 минуты и оказания ему немедленной доврачебной помощи, наступление смерти ребенка можно было бы избежать. Сами же показания обвиняемой суд осценил критично и счел их ложными.

После определения меры наказания, обвиняемая сразу была взята под стражу.

Напомним, что в Луцке мужчина обнаружил в комнате свою жену и 2-летнюю дочь с ножевыми ранениями. Выяснилось, что женщина пыталась уйти из жизни, забрав с собой ребенка. Она оставила предсмертную записку.

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