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- Украина
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Выбросила младенца на помойку: на Ровенщине будут судить мать за убийство дочери
В Ровенской области будут судить женщину, которая выбросила новорожденную дочь.
В Ровенской области будут судить 42-летнюю женщину. Ее обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка.
Об этом сообщает Полиция Ровенской области.
Тело новорожденной девочки нашли 29 апреля возле мусорных свалок на улице Кулика и Гудачека в Ровно. О находке сообщила 62-летняя жительница города. Полиция быстро обнаружила мать. Это 42-летняя женщина из Ровенского района, которая недавно приехала из-за границы и жила в съемной квартире в Ровно.
Женщина скрывала беременность и не обращалась к врачам. После родов она отнесла девочку на балкон.
Первоначально дело расследовали как умышленное убийство малолетнего ребенка. Но потом ее переквалифицировали на умышленное убийство матерью новорожденного сразу после родов (статья 117 Уголовного кодекса Украины).
Женщине сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства. Следствие уже закончилось, и дело было передано в суд.
Ранее сообщалось, в Ровно на помойке нашли младенца. О найденном на улице Кулике и Гудачеке в покрывале у помойки новорожденного ребенка без признаков жизни в полицию, 29 апреля, около 02:10 сообщила 62-летняя местная жительница.
Работники уголовного розыска установили личность женщины, выбросившей новорожденную девочку на свалку. Оказалось, что 42-летняя женщина из Ровенского района приехала в Ровно в начале апреля и остановилась в квартире своей знакомой.
Родильницу забрали правоохранители. В квартире, где ее нашли, эксперты собрали доказательства.