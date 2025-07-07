Выбросила младенца на помойку: на Ровенщине будут судить мать за убийство дочери

В Ровенской области будут судить мать за убийство дочери / © СБУ

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В Ровенской области будут судить 42-летнюю женщину. Ее обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает Полиция Ровенской области.

Тело новорожденной девочки нашли 29 апреля возле мусорных свалок на улице Кулика и Гудачека в Ровно. О находке сообщила 62-летняя жительница города. Полиция быстро обнаружила мать. Это 42-летняя женщина из Ровенского района, которая недавно приехала из-за границы и жила в съемной квартире в Ровно.

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Женщина скрывала беременность и не обращалась к врачам. После родов она отнесла девочку на балкон.

В Ровенской области будут судить мать за убийство дочери. / © СБУ

Первоначально дело расследовали как умышленное убийство малолетнего ребенка. Но потом ее переквалифицировали на умышленное убийство матерью новорожденного сразу после родов (статья 117 Уголовного кодекса Украины).

Женщине сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства. Следствие уже закончилось, и дело было передано в суд.

Ранее сообщалось, в Ровно на помойке нашли младенца. О найденном на улице Кулике и Гудачеке в покрывале у помойки новорожденного ребенка без признаков жизни в полицию, 29 апреля, около 02:10 сообщила 62-летняя местная жительница.

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Работники уголовного розыска установили личность женщины, выбросившей новорожденную девочку на свалку. Оказалось, что 42-летняя женщина из Ровенского района приехала в Ровно в начале апреля и остановилась в квартире своей знакомой.

Родильницу забрали правоохранители. В квартире, где ее нашли, эксперты собрали доказательства.