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Выбросила в яму: в Кривом Роге 35-летнюю мать подозревают в убийстве ребенка

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Выбросила в яму: в Кривом Роге 35-летнюю мать подозревают в убийстве ребенка

Фото: Associated Press

В Кривом Роге женщине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства своего новорожденного ребенка после родов.

В Кривом Роге мать подозревается в убийстве ребенка. Октябрьский районный суд города 27 октября избрал ей меру пресечения — 60 суток содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, 25 октября 2022 года беременная женщина, находясь по месту жительства бывшего сожителя, родила живого здорового ребенка, после чего выбросила младенца в яму уличной туалеты. Впоследствии соседи заметили в туалете тело мертвого ребенка и вызвали правоохранителей.

Женщине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства новорожденного после родов (ст. 117 УК Украины).

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств смерти ребенка. Ранее женщина лишена родительских прав в отношении пяти несовершеннолетних детей.

Напомним, в Одессе мать оставила собственного ребенка посреди улицы, а сама пошла по делам.

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