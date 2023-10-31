Выбросила взятку через забор: САП завершила следствие по делу нардепки Марченко

Нардепка от "Слуги народа" и ее помощница подозреваются в торговле разрешениями на пересечение границы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о получении народным депутатом Людмилой Марченко и ее помощницей 11,3 тысячи долларов США за пересечение границы.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"31 октября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины и ее помощницы, подозреваемых в злоупотреблении влиянием, то есть в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления", — говорится в сообщении.

Ранее в рамках досудебного расследования следователи установили, что депутат вместе со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

На сегодняшний день установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы, отмечает САП.

Дело нардепки Людмилы Марченко: что известно

НАБУ и САП объявили подозрение народной депутатке от "Слуги народа" Людмиле Марченко. Ее обвиняют в том, что депутат торговала разрешениями на выезд за границу, обещав внести уклониста в систему "Шлях". За это она просила 5300 долларов. Посредницей была помощница Марченко, ей тоже объявили подозрение.

На одном из видео видно, как Людмила Марченко получает взятку, однако поняв, что за ней следят – выбрасывает деньги за забор. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УКУ, максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, экс-замглавы Службы судебной охраны помогал уклонистам выехать за границу, а затем скрылся сам.

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