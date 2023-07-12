Выбросила взятку за забор: в "Слуге народа" отреагировали на скандал по поводу нардепки Марченко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на скандал вокруг депутата от провластной партии Людмилы Марченко, подозреваемой в торговле разрешениями на выезд за границу.

Об этом он сообщил на своем телеграмм-канале.

Арахамия подчеркнул, что членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановлено. Ее планируют исключить из президентской политической силы.

"Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга Народа" приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", — написал глава фракции "Слуга народа".

Дело нардепки Людмилы Марченко: что известно

НАБУ и САП объявили подозрение народной депутатке от "Слуги народа" Людмиле Марченко. Ее обвиняют в том, что депутат торговала разрешениями на выезд за границу, обещав внести уклониста в систему "Шлях". За это она просила 5300 долларов. Посредницей была помощница Марченко, ее тоже объявили подозрение.

На одном из видео видно, как она получает взятку, однако поняв, что за ней следят – выбрасывает деньги за забор. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УКУ, максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

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