Выбросили парализованную собаку прямо в кусты: какая дальнейшая судьба сербернара, от которого избавились хозяева под Запорожьем

Выбросили парализованную собаку прямо в кусты: какая дальнейшая судьба сербернара, от которого избавились хозяева под Запорожьем

Пес сейчас находится на лечении.

В Запорожской области супруги обнаружили в кустах парализованную собаку породы сербернар. Она лежала в кустах, где практически никто не ходит, так что женщина и мужчина предположили, что животное просто вывезли умирать. Местные жители ближайшего села говорят, что таких собак у них в населенном пункте не было. Так что, скорее всего, пес "завезенный". Супруги обратились за помощью к местным зоозащитникам, и те забрали сербернара и отвезли его к ветеринару.

Также читайте Во Львовской области двое мужчин расстреляли собаку — их могут заключить в тюрьму до восьми лет

О судьбе пса рассказывает издание "Суббота".

Как сообщила зоозащитница Дарья Стешенко, сенбернар, названный Юлисом, оказался спинальщиком.

"Пес замерзший, по меньшей мере 3 дня без пищи, мочевой пузырь полон, самостоятельно не опорожняется. На рентгене видны дегенеративные изменения в позвонках шейного отдела. Если говорить простым языком – нижняя часть тела ни функциональна, ни чувствительна, изменения в шейном отделе необратимы. таком состоянии длительное время, это запущенный вариант, играет роль возраста (примерно 7-10 лет) и то, что порода велика.К сожалению, благоприятных прогнозов именно в этом случае нет, мы не можем вылечить Юлиса. его состоянии жить качественно. Это нелегко физически, но возможно", — рассказала Дарья.

Юлис уже несколько дней находится под наблюдением ветеринаров и волонтеров.

"Настроение у парня хорошее, он пытается дать лапу, следит глазами, рычит, но любя. Очень благодарен, что достаем его из бокса, переворачиваем, стараемся помогать, очень хочется ему стать на лапы, но, к сожалению, нет чувствительости, изменения в шейном отделе необратимы. Мочу выдавливаем, кормим из рук, гладим. Он рад вниманию и теплу, чистотому уголку", — рассказала волонтер Дарья Стешенко.

Дарья отмечает, что у собаки после МРТ диагностировали IVDD тип Хансена I Th5-Th6. При этом типе происходит выпадение содержимого межпозвонкового диска в просвет спинномозгового канала, что создает компрессию спинного мозга. Кроме того, есть серьезные проблемы с позвонками и дисками.

Волонтеры решают вопрос, что делать с псом, поскольку он большого размера, парализован и нуждается в опеке. Рассматривался также вариант эвтаназии.

Напомним, что в Одессе двое мужчин и девушка спасли пса, который упал в щель между двумя домами и не мог самостоятельно выбраться оттуда в течение недели.

Читайте также: