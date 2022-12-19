Выбросы в воздух и негативное влияние на легкие: эксперт рассказала, в чем опасность генераторов

Из-за массовых ракетных обстрелов критической инфраструктуры города Украины накрыли регулярные веерные отключения света и затяжные блекауты. Бизнес и рядовые украинцы вынуждены искать альтернативные источники электроэнергии. Выходом из ситуации стала установка генераторов. Однако они оказывают негативное влияние на здоровье горожан и окружающую среду. Что об этом говорят эксперты – читайте в материале ТСН.ua.

За последний месяц спрос на генераторы в крупных торговых точках страны вырос в 10 раз. Такие данные обнародовал, например, недавно Эпицентр. Каждое приличное городское заведение использует такой девайс. Поэтому из-за большого количества разнообразных кафе, магазинов, ресторанов, салонов и т.д. в центральных районах крупных городов, генераторы можно встретить практически на каждом шагу. Их устанавливают даже на цокольных этажах жилых домов. Такое засилье генераторов значительно изменяет уровень шума и качества воздуха в мегаполисах.

По словам кураторки социального проекта ЛУН город AIR Анны Денисенко, занимающейся исследованием качества воздуха в городах с помощью собственной системы отслеживания, работа генераторов приводит к загрязнению смесью из угарного газа, мелкодисперсной пыли, диоксидов азота и т.д.

Воздействие генераторов на качество воздуха в городах Украины.

Любой генератор производит выхлопные газы. Именно они приносят наибольший ущерб украинским городам. К примеру, по данным Анны Денисенко, в Киеве 80-90% загрязнения происходит ими. Однако раньше речь шла об автомобилях горожан. Теперь генераторы заняли их место. Можно сказать, что генератор – это небольшое авто. Пока такие девайсы стоят почти у каждого заведения.

Есть и другая проблема. Для автомобилей существуют определенные международные стандарты и экологические требования, которые достаточно жесткие. Поэтому современные автомобили создают небольшое количество выбросов. О генераторах так сказать нельзя. Экологических стандартов, как таковых, к ним не существует. Тем более что в украинских городах сейчас большая часть девайсов производится неизвестными производителями, не всегда имеющими качественные фильтры.

Из-за использования некачественных фильтров в воздухе появляются маленькие дольки, которые невооруженным глазом даже не заметны — мелкодисперсная пыль ( PM1, PM2.5, PM10). Они могут попадать в сосуды, легкие и кровь человека, оказывая негативное влияние на работу нервной системы, сердца, мозга и провоцируя ряд хронических заболеваний. Также генераторы выбрасывают в воздух угарный газ, диоксид азота и другие опасные соединения.

Влияют ли погодные условия на опасность выбросов

Засилье генераторов в украинских городах / Фото: Associated Press

Анна Денисенко утверждает, что сейчас ЛУН город AIR использует более ста станций для измерения количества мелкодисперсной пыли в воздухе в режиме реального времени в крупнейших городах Украины (Киев, Львов, Одесса, Черновцы, Хмельницкий, Ужгород, Винница, Тернополь).

Данные показывают, что, например, в Киеве сильные превышения нормы не заметны из-за особенностей погодных условий. Все вещества, загрязняющие воздух, быстро поднимаются вверх и рассеиваются благодаря температурным показателям, влажности и давлению.

А вот в других городах, в частности, в западных областях, превышение концентрации пыли фиксируется почти не каждый день. Качество воздуха в Черкассах и Львове значительно ухудшилось. Это связано с погодными условиями, которые сложились в этих городах, особенностями рельефа и застройки (улочки здесь узкие, домов много).

Последние годы в Украине фиксируются не слишком холодные зимы. В течение всего зимнего периода существуют значительные перепады температуры, вызывающие образование тумана. В таких погодных условиях воздух циркулирует достаточно слабо, ветра практически нет, а потому все вредные вещества не поднимаются, а остаются в том слое, где люди ими дышат.

Как лучше устанавливать генераторы, чтобы уменьшить их негативное влияние

В ГСЧС дали рекомендации по правильному использованию генераторов — бензиновых и дизельных. Да, их нужно устанавливать на расстоянии 6-7 метров до стен дома. Связано это не только пожарной безопасностью, но и тем, что продукты горения могут влиять на здоровье людей в долгосрочной перспективе. Также существует большая вероятность умереть от отравления угарным газом. Поэтому генераторы можно устанавливать только на открытом воздухе и, что очень важно понимать, не на балконе.

По возможности соседи по бизнесу могут включать один генератор на двоих, чтобы не только сэкономить, но и помочь окружающей среде.

Будут ли штрафовать владельцев генераторов за загрязнение воздуха

В Государственной экологической инспекции сообщили, что они поддерживают развитие страны во время войны, поэтому к владельцам генераторов пока не будут применяться штрафные сакнцы. Однако бизнесмены, использующие такие девайсы, должны их задекларировать. Сделать это достаточно просто:

Подается декларация в соответствующие органы: например, через "Дія", в областных военных администрациях, в Киевской городской государственной администрации или в облгосадминистрации; В декларации следует указать сведения, определенные добавлением первым к постановлению КМУ от 18 марта 2022 г. №314 о "Некоторые вопросы обеспечения производства хозяйственной деятельности в условиях военного положения".

Если владелец бизнеса решит оставить генератор в своем использовании и после окончания войны, ему придется получить дополнительное разрешение на выбросы.