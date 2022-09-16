Выцарапанный на стене "Отче наш": в Сети появилось жуткое фото из камеры пыток в Балаклее

В Сети появилось жуткое фото одной из камер пыток, которые оккупанты устроили в Балаклее.

На стенах комнаты, где пытали невинных украинцев, поцарапана молитва на русском языке.

Жуткое фото на своей странице в Фейсбуке показал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"Отче наш" на стене камеры пыток, которую устроили российские оккупанты. Балаклея. 2022 год", — подписал фото Клименко.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что украинские защитники узнали о слабом месте России еще весной. Это была Балаклея, откуда ВСУ и развили свое успешное контрнаступление на Харьковщине.

Эксклюзивные кадры штурма Балаклеи от оператора ТСН

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