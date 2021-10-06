"Вычистить все это г**но": журналисты восстановили видео нападения на них работников государственного банка

"Вычистить все это г**но": журналисты восстановили видео нападения на них работников государственного банка

Председателю правления "Укрэксимбанка" во время интервью не понравился один из вопросов журналистов-расследователей и он приказал отобрать отснятый оператором материал.

Председатель правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер при записи с ним интервью для "Радио Свобода" приказал охране прекратить съемки и изъять из камер отснятый материал. Банкиру не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсяного, касающийся будущего расследования.

В заявлении, которое по этому поводу опубликовала "Радио Свобода", говорится, что по приказу Евгения Мецгера сотрудники банка применили физическую силу к оператору Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео .

Однако, редакция обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить видео на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись.

"На восстановленном видео есть все видео инцидента. Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать у журналистов технику и "забрать кассеты" и "вычистить все это г*но". Также с видео понятно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали", — говорится в комментарии "Радио Свобода" по этому поводу.

В объектив камеры попал также момент нападения на оператора — сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры. Тем временем другой сотрудник банка вынес технику из кабинета, не замечая, что одна из камер при этом продолжала запись. На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику на другой этаж, заходит в кабинет, говорит о том, что надо удалить видео. На этом запись останавливается.

По поводу инцидента выразили свое возмущение дипломатические представительства США и Великобритании. В своем заявлении, которое публикует "Европейская правда", американское посольство выразило обеспокоенность сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов.

"Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследования или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий ", — отметили в посольстве США.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс разделила обеспокоенность американских коллег и добавила: "Любые нападения на медиа недопустимы. Рада слышать, что полиция начала расследование".

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Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Между тем в "Укрэксимбанке" считают, что информация, которая интересовала журналистов, является "банковской тайной". В своем официальном комментарии банкиры утверждают, что съемочная группа "без препятствования" покинула помещение, и рассматривают возможность "обращения в правоохранительные органы".

В прошлом году неизвестные сожгли автомобиль журналистов "Схем".

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