Выдал себя жутким воем: в Одесской области экологи "поймали" на камеру редкую птицу

Сыч домашний / © Фото из открытых источников

Реклама

Неожиданная встреча с редкой птицей произошла в селе Андреево-Ивановка Березовского района Одесской области. Экологам удалось обнаружить сыча домашнего в темное время суток благодаря его громкому голосу.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа в социальной сети Facebook.

Что известно о сыче домашнем

Сыч домашний (или домовой) — это небольшая сова, которая, несмотря на свое название, не живет в квартирах, но любит селиться рядом с людьми: на чердаках, под крышами сараев, в заброшенных строениях или дуплах старых деревьев.

Реклама

Его внешность трудно спутать с кем-то другим:

приплюснутая голова;

большие желтые глаза, которые смотрят на вас «с осуждением»;

характерные белые «брови» и «подбородок».

Сыч домашний / Источник: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Почему он полезен и чем интересен

Эта птица — настоящий помощник для фермеров и дачников. Он охотится за жуками, бабочками и, главное, за мелкими грызунами, контролируя их популяцию.

Уникальной «суперсилой» сыча является его шея: он способен поворачивать голову почти на 270 градусов, что позволяет ему видеть все вокруг, не двигая телом.

«Днем сыч может часами сидеть неподвижно, оставаясь почти незаметным. Активен он преимущественно ночью», — рассказывают экологи.

Реклама

Охранный статус

Хотя сыт домашний распространен по всей территории Украины, он нуждается в защите. Этот вид охраняется Бернской конвенцией и Конвенцией CITES. А в некоторых регионах Украины (например, на Днепропетровщине и Донбассе) он даже занесен в областные Красные книги.

Напомним, в Ужгороде гусь «парализовал» движение на дороге. Птица несколько минут спокойно шагала по проезжей части, что заставило водителей остановиться и ждать освобождения проезда.