Выдал себя жутким воем: в Одесской области экологи "поймали" на камеру редкую птицу
Небольшая, но очень полезная хищная птица устроила ночной «концерт» в Одесской области, привлекая внимание экологов воем и свистом.
Неожиданная встреча с редкой птицей произошла в селе Андреево-Ивановка Березовского района Одесской области. Экологам удалось обнаружить сыча домашнего в темное время суток благодаря его громкому голосу.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа в социальной сети Facebook.
Что известно о сыче домашнем
Сыч домашний (или домовой) — это небольшая сова, которая, несмотря на свое название, не живет в квартирах, но любит селиться рядом с людьми: на чердаках, под крышами сараев, в заброшенных строениях или дуплах старых деревьев.
Его внешность трудно спутать с кем-то другим:
приплюснутая голова;
большие желтые глаза, которые смотрят на вас «с осуждением»;
характерные белые «брови» и «подбородок».
Почему он полезен и чем интересен
Эта птица — настоящий помощник для фермеров и дачников. Он охотится за жуками, бабочками и, главное, за мелкими грызунами, контролируя их популяцию.
Уникальной «суперсилой» сыча является его шея: он способен поворачивать голову почти на 270 градусов, что позволяет ему видеть все вокруг, не двигая телом.
«Днем сыч может часами сидеть неподвижно, оставаясь почти незаметным. Активен он преимущественно ночью», — рассказывают экологи.
Охранный статус
Хотя сыт домашний распространен по всей территории Украины, он нуждается в защите. Этот вид охраняется Бернской конвенцией и Конвенцией CITES. А в некоторых регионах Украины (например, на Днепропетровщине и Донбассе) он даже занесен в областные Красные книги.
