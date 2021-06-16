Выдала своего ребенка за чужого: под Харьковом роженица решила обманом избавиться от новорожденного

Женщина имеет двоих детей и не имеет средств, чтобы растить третьего ребенка.

В Волновахском районе Харьковской области в заброшенном здании был найден младенец. 25-летняя жительница села Андреевка сообщила о находке правоохранителям.

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Об этом рассказывают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

В полицию Волновахи поступило сообщение от медиков о том, что 25-летняя жительница села Андреевка нашла в заброшенном доме новорожденного ребенка. Женщина рассказала, что забрала ребенка домой и накормила, а затем вызвала "скорую".

На место отправились правоохранители, они допросили свидетеля и установили, что матерью младенца является сама заявительница.

"Как оказалось, женщина родила мальчика 14 июня дома. Из-за трудной ситуации она не может ухаживать за ребенком, поскольку уже самостоятельно воспитывает двоих детей. Намерения оставлять ребенка в опасности она не имела, поэтому и решила прибегнуть к обману и выдать своего ребенка за чужого, чтобы им занимались другие люди", — сообщают в полиции.

Напомним, что в "Окне жизни" Львовской городской детской больницы. Мать ребенка также оставила записку с извинением, что бросила сына, и просьбой найти ему хорошую семью.

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