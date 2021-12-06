Выдала за нападение незнакомцев: под Киевом мать 6 детей воткнула нож в сожителя, с которым прожила 27 лет

Выдала за нападение незнакомцев: под Киевом мать 6 детей воткнула нож в сожителя, с которым прожила 27 лет

Супруги решили обмануть полицейских.

В Киевской области многодетная мать подрезала своего сожителя. Муж решил ее защитить и сказал, что подвергся нападению незнакомцев в подъезде.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Событие произошло в ночь на 4 декабря в городе Боярка. Между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой 50-летняя женщина ударила ножом своего 69-летнего сожителя.

Мужчина пытался убедить правоохранителей, что в подъезде из-за сделанного замечания на него напала группа неизвестных. Женщина требовала найти нападавших.

"Во время выяснения полицейскими всех обстоятельств, женщина признала свою вину и призналась, что ударила из-за опрометчивости и сожалеет о содеянном. Известно также, что сожители проживают вместе 27 лет и воспитывают 4 общих несовершеннолетних детей", — рассказали в полиции.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Кривом Роге дочь нанесла отцу удар ножом, потому что тот обижал мать.

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