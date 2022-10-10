Выдали старую экипировку и не обеспечили, как надо: в РФ родственники мобилизованных шокированы потерями ВС РФ в Херсонской области

В Херсонской области ВСУ наголову разбили только что мобилизованных россиян. Потери родных шокировали их родственников, и те устроили бунт.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В 127-м стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса сложилась критическая ситуация. После быстрого формирования подразделение решением командующего 49-й армией сразу перебросили в Украину и поставили на "ноль" в Херсонской и Николаевской областях, где их изрядно "проредили" ВСУ.

"Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования", — говорится в сообщении.

В жалобе указано, что мобилизованные плохо обеспечены продовольствием и водой, а также, что им выдали экипировку старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

Мобілізація в Росії:

Напомним, что депутат Госдумы Андрей Колесник предложил мобилизованным россиянам отказаться от современной формы и воевать в "ватниках", как это делали еще "деды". Народный избранник отметил, что новая форма из-за сырости становится как стеклянная, а в ватниках раньше воевали и всем было удобно.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что из-за мобилизации из России за границу сбежало больше мужчин, чем смогли мобилизовать в ВС РФ.

Сами же мобилизованные россияне в Сети жалуются, что их не кормят, не выдают форму и учат воевать на ржавых автоматах. Поэтому мобилизованные РФ часто бунтуют и отказываются ехать воевать в Украину.

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