Выдаст ли Израиль Миндича и Цукермана: что с экстрадицией сейчас

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман / © ТСН

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Украина до сих пор не получила никакого ответа от Израиля на официальные запросы по экстрадиции фигурантов дела «Мидас» — бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил на брифинге.

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Журналисты поинтересовались у Клименко, есть ли прогресс в запросах к Израилю по поводу Миндича и Цукермана, а также получила ли украинская сторона ответ.

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Глава САП ответил, что пока никакой реакции от Израиля не поступало.

«Ну, ответ не поступал пока нам никакой. То есть соответствующие запросы были направлены, но мы ждем реакции той стороны», — сказал Клименко.

Напомним, Украина еще в марте направила Министерству юстиции Израиля запрос на экстрадицию Миндича. Процесс сначала затянулся из-за устранения ошибок в первичных документах НАБУ в Офисе генпрокурора, после чего материалы дела совместно расширили до 24 томов, исправили технические недостатки, перевели и передали израильской стороне на рассмотрение.

В чем подозревают Тимура Миндича?

Напомним, Миндича подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме, связанной с «Энергоатомом». В ночь на 10 ноября 2025 года он покинул территорию Украины — за несколько часов до обысков.

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По версии НАБУ, бизнесмен причастен к созданию преступной организации, легализации средств, полученных преступным путем, а также незаконному влиянию на экс-министра обороны Рустема Умерова.

Суд заочно избрал Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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