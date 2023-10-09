Выдавал себя спасателем, чтобы корректировать удары по Одессе: СБУ разоблачила агента РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе агента главного управления генштаба ВС РФ. Задержанный корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации сил обороны на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чтобы маскировать свою деятельность, злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Там он под видом спасателя прибывал на места прилетов якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и отчитывался об этом военной разведке РФ.

Впоследствии полученные данные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.

Еще одна задача, которую выполнял задержанный агент, пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.

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Как стало известно, вражеским приспешником оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи". Кроме того, он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

"В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях массовых беспорядков в областном центре В начале полномасштабного вторжения РФ мужчина подписался на вражеский Телеграмм-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск", — говорится в сообщении.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время он находится под стражей.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

СБУ разоблачила агента в Одессе

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