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- Украина
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Выдавал себя за подростка в Telegram: на Кировоградщине 29-летний насиловал несовершеннолетних
В Кировоградской области взяли под стражу мужчину, который через соцсети выходил на детей, приглашал на встречу, а потом насиловал их.
В Кировоградской области правоохранители разоблачили и взяли под стражу 29-летнего мужчину, который через Telegram знакомился с детьми и насиловал их.
Об этом пишут офис генпрокурора и полиция Кировоградской области.
Злоумышленник 1997 года искал детей в Telegram-канале знакомств. В общении мужчина выдавал себя ровесником или парнем, ненамного старше собеседниц.
«После переписки он договаривался с несовершеннолетними о личных встречах. Именно во время этих встреч, по данным правоохранителей, подозреваемый совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера», — рассказали правоохранители.
В настоящее время установлены двое пострадавших. Одной девочке на момент знакомства было 14 лет, другой только 12 лет.
Отдельно мужчине инкриминируют преступления, связанные с детской порнографией. Угрожая оглаской полученной информации, он заставлял присылать девочек интимный контент.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Максимальное наказание, угрожающее подозреваемому — 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Запорожье пьяный майор полиции изнасиловал 14-летнюю и пытался соврать приехавшим его задерживать коллегам.