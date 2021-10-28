Выдавал себя за работника сельсовета и выманивал у местных деньги: в Винницкой области поймали мошенника

Выдавал себя за работника сельсовета и выманивал у местных деньги: в Винницкой области поймали мошенника

Мошенником оказался 24-летний ранее судимый мужчина.

В среду, 28 октября, разыскали ранее судимого 24-летнего жителя поселка Оратов Винницкой области за мошенничество. Молодой человек выдавал себя за работника одного из поселковых советов Винницкого района, обещал местным жителям решить их социально-бытовые вопросы, и таким образом выманивал у них деньги.

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Как рассказали в пресс-службе полиции области, полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

"В полицию поступило сообщение от жительницы Оратовской территориальной громады о совершении в отношении нее мошеннических действий. Потерпевшая рассказала, что в ее дом пришел мужчина, и, представившись работником поселкового совета, пообещал потерпевшей помочь приобрести дрова на зимний период и возобновить электроснабжение в доме", — говорится в сообщении.

Чтобы ускорить "решение" вопроса, злоумышленник предложил женщине заплатить средства за его "помощь". Поверив ему, потерпевшая отдала указанную сумму. Когда через несколько дней не получила обещанного, пошла в учреждение, где вроде бы работал злоумышленник. Выяснилось, что работников с такой фамилией у них не было.

Почти одновременно в полицию обратилась еще одна потерпевшая, которую по схожей схеме обманул подозреваемый. В этот раз он пообещал молодой женщине, которая сама воспитывала ребенка, за тысячу гривен уладить все проблемные вопросы с социальными службами. Иначе, по словам мошенника, ее могли лишить родительских прав на малолетнего ребенка.

Полицейские сразу начали проверять лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и установили, что причастным к делу оказался 24-летний ранее судимый за имущественные преступления житель пгт Оратов.

Следователь направил ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Следствие объявило злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190 УК (мошенничество) и ч.1 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). За такие преступления подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом люди остались мерзнуть, да еще и без денег. Они заказали дрова и наткнулись на мошенников.

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