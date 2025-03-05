Выдавал себя за "волонтёра": в Харькове задержали мужчину, который выманивал деньги у семей пленных

Злоумышленник создал Telegram-канал с соответствующей тематикой и активно искал потенциальных жертв.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили схему мошенничества, направленную на семьи украинских военнопленных и пропавших без вести. В результате спецоперации задержан житель Харькова, который выдавал себя за участника "волонтерской группы" по вопросам обмена пленными и выманивал у пострадавших значительные суммы денег.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, злоумышленник создал Telegram-канал с соответствующей тематикой и активно искал потенциальных жертв. В разговорах с родственниками военных он уверял, что имеет связи с представителями страны-агрессора и может "способствовать" возвращению украинских защитников из плена.
После получения денег на собственные банковские карты мошенник продолжал контактировать с потерпевшими, придумывая новые "препятствия" и выманивая дополнительные суммы.
При обыске у мужчины изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства его преступной деятельности. Ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее в Черниговской области Интернет-мошенник завладел деньгами бойца ВСУ в размере 100 тыс. грн. Следователи Нежинского райуправления полиции подготовили для злоумышленника обвинительный акт.
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