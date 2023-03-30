Выдавал себя за женщину-доктора, чтобы в туалете "осматривать" школьниц: во Львове осудили киевлянина

Злоумышленник в женском туалете представлялся врачом и пытался "осмотреть" девочек.

Во Львове к 8 годам заключения был приговорен киевлянин за развращение малолетних девочек в школах.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По словам правоохранителей, злоумышленник тайно проник во львовские школы, переодевшись в женскую одежду и с медицинской маской на лице. Он заходил в женский туалет, где ожидал девочек. Когда заходили потерпевшие – представлялся врачом и пытался их "осмотреть".

"Киевлян признан виновными в законченном покушении на развращение малолетнего лица и развращении малолетнего лица. Он приговорен к 8 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Напомним, что этот инцидент произошел еще в 2021 году.

В одной из львовских школ злоумышленник, переодевшись в женскую одежду, зашел в туалет, где находилась ученица 2-го класса. Педофил представился врачом и попросил ребенка раздеться. Однако этому помешала учительница девочки, заметившей длительное отсутствие школьницы.

Фото: Офис генерального прокурора

Аналогичное преступление он совершил за несколько месяцев до этого в Деснянском районе столицы в отношении 8-летней школьницы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мать и отчим насиловали 12-летнюю дочь и снимали это на видео.

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