Выдавала себя за мужчину и "развела" на 300 тысяч гривен и дом: в Киеве женщина закрутила виртуальный роман со знакомой

Выдавала себя за мужчину и "развела" на 300 тысяч гривен и дом: в Киеве женщина закрутила виртуальный роман со знакомой

Мошенница подзаработала на доверчивой знакомой, которая искала отношения.

В Киеве женщина выдавала себя за мужчину и закрутила онлайн-роман со знакомой и выманила у последней почти 300 тысяч гривен и частный дом.

Об этом идет речь в приговоре Шевченковского районного суда г. Киева.

Жертва и обвиняемая познакомились в 2017 году. Женщина развелась с мужем, а ее новая подруга предложила познакомить ее со своим 50-летним одиноким знакомым, который тоже искал любви. Пострадавшая согласилась.

Как оказалось, никакого мужчины не было. Мошенница взяла телефон у дочери, приобрела стартовый пакет одного из операторов, нашла фото симпатичного мужчины в Интернете и начала засыпать пострадавшую смсками. Позже "мужчина" сообщил, что по состоянию здоровья не может продолжать общение, а для лечения ему необходимы 150 тысяч долларов США.

Жертва такой суммы не имела, поэтому взяла кредит, а карту отдала мошеннице, которая потратила половину денег, а потом случайно потеряла карту и попросила сделать новую. Далее злоумышленница попросила перевести деньги на лечение в Житомир и дала реквизиты якобы медсестры, чтобы она передала средства пациенту.

В конце концов аферистка завладела 284 тысячами гривен, а также подделала договор купли-продажи дома, принадлежавшего жертве и ее бывшему мужу. Недвижимость была продана за 950 тысяч гривен.

Мошенница приговором Шевченковского районного суда Киева признана виновной в совершении преступления и приговорена к 4 годам лишения свободы. Также она должна вернуть потерпевшей 284 тысячи гривен, а ее бывшему мужу выплатить 475 тысяч гривен (половину стоимости дома). Договор купли-продажи, согласно приговору Дарницкого суда, признали недействительным.

Напомним, что в Харьковской области полиция разоблачила преступную деятельность 20-летнего парня, который назывался женскими именами и выманивал деньги, общаясь с мужчинами на сайтах знакомств.

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