Выдавали фейковые справки о бесплодии: в Харьковской области под суд отправили экс-директора репродуктивного центра

Выдавали фейковые справки о бесплодии: в Харьковской области под суд отправили экс-директора репродуктивного центра

Матери троих детей в медучреждении дали справку о том, что она бесплодна.

Харьковская прокуратура отправила под суд экс-директора центра репродуктивной медицины. В медучреждении выдавали поддельные документы на суррогатное материнство.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Как стало известно, еще в 2018 году в одном из центров репродуктивной медицины в Киеве женщине выдали поддельные документы о том, что она бесплодна. При этом в тот момент гражданка была беременна, а в сентябре 2019 года родила уже третьего ребенка.

"На основании поддельных документов указанная женщина, находясь в браке с иностранцем, приняла участие в программе суррогатного материнства. Услуги по искусственному оплодотворению предоставлялись тем же медицинским учреждением, которое и выдало поддельные документы о ее бесплодии. После рождения и проведения регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, иностранец получил таким образом право вывезти новорожденного ребенка за границу", — рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Впоследствии в экс-директора центра провели обыски. По факту происшествия в суд направлено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 366 ("Служебный подлог") УК Украины. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

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