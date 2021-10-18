Выдавали себя за копов и выманивали у пенсионеров деньги: на Прикарпатье задержали банду мошенников

Выдавали себя за копов и выманивали у пенсионеров деньги: на Прикарпатье задержали банду мошенников

В телефонном разговоре злоумышленники представлялись полицейскими и требовали у людей деньги за якобы непривлечение их родственников к уголовной ответственности.

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали двух мошенников из Львовской области, в возрасте 34 и 37 лет. Задержанные мужчины представлялись полицейскими и требовали у людей деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Старший из мужчин судим за совершение аналогичных преступлений. Сейчас в суде продолжается рассмотрение уголовных производств за совершение им ряда преступлений на Тернопольщине.

Полицейские установили, что около трех месяцев назад фигуранты приехали в В Ивано-Франковск, чтобы совершать там преступления. За это время злоумышленники неоднократно выманивали у прикарпатцев деньги. Почти во всех случаях пострадавшие — пожилые люди.

Мошенники действовали по такой схеме: в телефонном разговоре представлялись полицейскими и требовали у людей деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности их родственников. Чтобы спасти своих близких, заявители соглашались и передавали средства мошенникам. Так злоумышленники выманили у пострадавших около 100 тысяч гривен.

Полицейские задержали группу мошенников у въезда в г. Галич, после совершения очередного преступления. При осмотре автомобиля задержанных полицейские нашли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Старшего злоумышленника следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении и избрали мера пресечения - содержание под стражей. Что касается второго фигуранта, то сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Тернополе женщина потеряла более 73 тыс. грн. Все средства потерпевшая перечислила на два счета мошенника, который представился работником банка.

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