Выдавали себя за работников банка: в Сумской области заключеные выдуривали деньги с карточек украинцев

Выдавали себя за работников банка: в Сумской области заключеные выдуривали деньги с карточек украинцев

Двое мужчин придумали мошенническую схему и обворовывали банковские карты украинцев.

Киберполиция Сумской области разоблачила группу лиц, обворовывающих банковские счета украинцев. Мошенническую схему придумали двое мужчин, один из них находится в Сумском следственном изоляторе, другой – отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичное преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

"Один из фигурантов на торговых площадках находил объявление о продаже товаров и узнавал данные потерпевших. А именно: номер банковской карты, финансовый номер телефона и ФИО потерпевшего. Далее передавал эту информацию сообщнику", — говорится в сообщении.

Через некоторое время другой злоумышленник звонил по телефону продавцам, выдавая себя за работников банка. Потерпевшим сообщал, что на их карточку якобы поступил перевод, в дальнейшем они выполняли рекомендации злоумышленников, в результате чего деньги с их банковских счетов исчезали.

Сейчас полиция устанавливает круг пострадавших и окончательную сумму нанесенного ущерба.

Правоохранители провели обыски по месту отбытия наказания злоумышленников и изъяли мобильные телефоны и "черновые" записи с реквизитами платежных карт потерпевших.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет.Сейчас решается вопрос о объявлении фигурантам о подозрении.

"Киберполиция призывает граждан не сообщать никому данные банковских карточек, особенно CVV-код, срок действия карты и коды с SMS, ведь даже работники банка никогда не спрашивают такую информацию", — отметили правоохранители.

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