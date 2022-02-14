Выдавали себя за работников банка: в Сумской области заключеные выдуривали деньги с карточек украинцев

Двое мужчин придумали мошенническую схему и обворовывали банковские карты украинцев.
Киберполиция Сумской области разоблачила группу лиц, обворовывающих банковские счета украинцев. Мошенническую схему придумали двое мужчин, один из них находится в Сумском следственном изоляторе, другой – отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичное преступление.
Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.
"Один из фигурантов на торговых площадках находил объявление о продаже товаров и узнавал данные потерпевших. А именно: номер банковской карты, финансовый номер телефона и ФИО потерпевшего. Далее передавал эту информацию сообщнику", — говорится в сообщении.
Через некоторое время другой злоумышленник звонил по телефону продавцам, выдавая себя за работников банка. Потерпевшим сообщал, что на их карточку якобы поступил перевод, в дальнейшем они выполняли рекомендации злоумышленников, в результате чего деньги с их банковских счетов исчезали.
Сейчас полиция устанавливает круг пострадавших и окончательную сумму нанесенного ущерба.
Правоохранители провели обыски по месту отбытия наказания злоумышленников и изъяли мобильные телефоны и "черновые" записи с реквизитами платежных карт потерпевших.
"Киберполиция призывает граждан не сообщать никому данные банковских карточек, особенно CVV-код, срок действия карты и коды с SMS, ведь даже работники банка никогда не спрашивают такую информацию", — отметили правоохранители.
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