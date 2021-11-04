Выдавали за собак: из Украины в Непал пытались вывезти трех волков (фото)

Выдавали за собак: из Украины в Непал пытались вывезти трех волков (фото)

Волков у владельцев изъяли.

Из Украины в Непал через аэропорт "Борисполь" пытались вывезти трех волков, которых выдавали за собак.

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Об этом сообщает Киевская таможня.

По данным таможенников, волков оформили как собак породы "сибирская лайка". Их общая стоимость была оценена в 15 тыс. грн.

Однако во время осмотра "собаки" начали выть. Тогда пограничники заметили, что животные имеют окрас характерный для волков. Отправитель не имел документов на вывоз диких животных за границу, а потому их изъяли.

"Для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты. Сейчас решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение на Харьковщину", — говорится в сообщении.

Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

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