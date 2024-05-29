Выдают ли в ЦНАПе повестки: появился исчерпывающий ответ

После обновления военнообязанных данных при личном приеме в ЦНАП повестки не выдают

В Украине после обновления военнообязанных данных во время посещения ЦНАПа повестки не разглашают.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

“После обновления военнообязанных данных при личном приеме в ЦНАП повестки не разглашаются. Хочу подчеркнуть, что повестки издает только ТЦК. И отправлять на ВЛК тоже могут только территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Нам как ЦНАПам такие полномочия не предоставляли. Обновление данных военнообязанных – это новая функция и для самих ЦНАПов”, — подчеркнула Наталья Шамрай.

Она также добавила, что ранее в этих учреждениях военнообязанные данные не обновлялись и это можно было сделать только в ТЦК и СП.

Напомним, что во время обновления данных в ЦНАПе военнообязанный может получить отказ и тогда ему нужно идти в ТЦК и СП.

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