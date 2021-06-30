Выделение средств на реставрацию памятников культуры и публичные закупки: что будет рассматривать Рада 30 июня

Выделение средств на реставрацию памятников культуры и публичные закупки: что будет рассматривать Рада 30 июня

Заседание должно начаться в 10:00.

В среду, 30 июня, Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание пятой сессии, во время которого нардепы в первом чтении рассмотрят законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспеченим, а во втором — проект закона о расширении круга лиц, которые могут претендовать на вступление на государственную службу.

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Об этом говорится в повестке дня украинского парламента на сайте Рады.

Также во время заседания ряд законопроектов планируется рассмотреть во втором чтении, среди которых:

"О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины";

"О платежных услугах";

"О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)";

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения на рынке природного газа, а также учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты среди которых:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта";

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций по поставке отдельных видов продукции животноводства";

"О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" касательно направления части средств программы "Большая стройка" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности".

Также запланированы к рассмотрению ряд законопроектов, касающиеся банковской сферы: по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках; по совершенствованию механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков; об особенностях приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца; о приобретении акционерным обществом "Государственный ощадный банк Украины" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц и т. д.

В повестке дня на этот день также рассмотрение отчета Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов. Кроме того, планируется рассмотреть проекты постановлений о переименовании ряда населенных пунктов.

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