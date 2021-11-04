"Выдернул чеку": под Харьковом парню взрывом оторвало фалангу пальца руки

Сейчас подросток находится в больнице.

В Чугуевском районе Харьковской области при использовании пиротехники подростку оторвало часть пальца.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел вчера, 3 ноября на территории дачного кооператива вблизи села Коробочкино Чугуевского района. Компания из 5 местных ребят от 9 до 14 лет выехала на поля собирать остатки капусты.

На территории дачного домовладения один из ребят нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку. В результате произошел взрыв и 13-летнему подростку оторвало часть пальца.

Товарищи парня вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. Пострадавший с ранением кисти доставлен в больницу.

"Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Черкасской области погиб 14-летний подросток в результате взрыва на снаряде. Парень нашел опасный предмет времен Второй мировой войны и пытался его разобрать.

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