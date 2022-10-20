Выдержит ли наша энергетическая система: в "Укрэнерго" сообщили, сколько времени будут восстанавливать сети

Графики отключения света в Украине дали свой эффект, поэтому, по словам председателя правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго", "апокалипсис отменяется".

Владимир Кудрицкий рассказал об этом в эфире "1+1".

"Сегодняшние графики отключения, которые, к сожалению, пришлось ввести из-за дефицита мощностей в энергосистеме были эффективны. Это контролируемый инструмент для стабилизации энергосистемы. После масштабных разрушений энергосистема нуждается в восстановлении. В течение этого периода следует ожидать таких мер, как ограничение потребления", — отметил Владимир Кудрицкий.

По его словам. эффект от призывов по экономии потребления электроэнергии уже ощутим.

"Но, к сожалению, добровольные ограничения в потреблении оказались пока недостаточными, в результате чего мы вынуждены были применить ограничения некоторыми предприятиями и применить графики аварийных отключений для граждан", — добавил эксперт.

Для восстановления сетей в первоначальное состояние нужны не дни, даже не недели. Но для того чтобы восстановить запас прочности энергосистемы Украины, потребуется несколько недель. Как сказал Кудрицкий, "конечно, в условиях отсутствия масштабных ракетных обстрелов.

Он также назвал самые проблемные энергоучастки. А это центральные энергоузлы: Киевский, а также пострадавший от ракетных обстрелов Харьковский. По словам председателя правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго", мероприятие Украины также вовлечено в этот перечень.

Напомним, за последние восемь месяцев 30% украинских ТЭЦ и энергогенерирующих объектов были поражены.

Этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной.

Проблемы с энергоснабжением: что известно

Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по энергосистеме. Вчера, 19 октября, украинцев предупредили об отключении света в ближайшие дни.

Отключения будут поочередны – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более 4 часов.

В Раде предупредили украинцев о последствиях, если не будут экономить свет. Если украинцы не минимизируют потребление электроэнергии, веерные отключения возможны и дальше.

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