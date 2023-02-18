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Выехал на "встречку" и столкнулся с маршруткой: в Киевской области произошло смертельное ДТП

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
893
Время на прочтение
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Выехал на "встречку" и столкнулся с маршруткой: в Киевской области произошло смертельное ДТП

В Киевской области произошло смертельное ДТП с маршруткой / Фото: Полиция Киевской области

Вследствие аварии погиб один человек.

В пятницу, 17 февраля, произошло ДТП на выезде из села Святопетровское в Киевской области. В результате инцидента погиб водитель легкового автомобиля, который столкнулся с маршруткой на встречной полосе.

Водитель маршрутного такси получил перелом ноги, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В результате ДТП, шофер автомобиля погиб на месте происшествия. 55-летнего мужчину, управлявшего маршруткой, медики доставили в больницу", — говорится в сообщении.

В Киевской области произошло смертельное ДТП с маршруткой / ©
В Киевской области произошло смертельное ДТП с маршруткой

Правоохранители напоминают водителям, что правила дорожного движения нужно соблюдать неукоснительно.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Одесской области, в результате которого погиб 60-летний пешеход. Он переходил дорогу в неустановленном месте.

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Дата публикации
Просмотры
893
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