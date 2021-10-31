Выехал на встречную и столкнулся с мотоблоком: в страшном ДТП на Буковине погибли два человека

Выехал на встречную и столкнулся с мотоблоком: в страшном ДТП на Буковине погибли два человека

Водитель внедорожника влетел в мотоблок.

В Лукавцах Вижницкого района в аварии погибли двое мужчин. Водитель внедорожника не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоблоком. Мужчины, находившиеся на мотоблоке, погибли.

Об этом сообщают на сайте Волынской области.

58-летний водитель мотоблока погиб на месте ДТП, а его 33-летний пассажир скончался в больнице.

По этому факту начали криминальное производство из-за нарушений правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Водитель внедорожника задержан и помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Николаевской области автомобиль без водителя наехал на ребенка.

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