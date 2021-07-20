Выехал на встречную и врезался в фуру: на Закарпатье в ДТП погибла 23-летняя девушка, пострадали двое детей

Выехал на встречную и врезался в фуру: на Закарпатье в ДТП погибла 23-летняя девушка, пострадали двое детей

В ДТП пострадали дети в возрасте 6 и 7 лет.

В селе Ганьковица Мукачевского района Закарпатской области во вторник, 20 июля, столкнулись микроавтобус и грузовик. В ДТП погибла 23-летняя девушка.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Правоохранители установили, что 33-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в грузовик МАН, за рулем которого был 37-летний житель Львовской области. На месте ДТП погибла 23-летняя пассажирка микроавтобуса. Водителя и двух детей в возрасте 6 и 7 лет, госпитализировали.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

В полиции расследуют обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Львовом в тройном ДТП погибла 2-летняя девочка, много травмированных.

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