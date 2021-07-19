Выехал на встречную полосу и разбился: страшная авария в Ивано-Франковской области

Выехал на встречную полосу и разбился: страшная авария в Ивано-Франковской области

В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте происшествия.

В Бурштыне (Ивано-Франковская область) произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

В полиции сообщили, что 36-летний мужчина из Бурштына на Renault выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с грузовиком Tata.

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Водитель грузового автомобиля и его пассажир получили незначительные травмы. Водитель Renault погиб на месте происшествия, а трое пассажиров с травмами доставили в больницу.

На фото, которые опубликовали в полиции, видно, что иномарка разбита вдребезги.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Черновцах в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 42-летний мужчина. Он выпал из микроавтобуса.

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