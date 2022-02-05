Выехал на встречную полосу: в смертельном ДТП в Винницкой области погиб водитель

Выехал на встречную полосу: в смертельном ДТП в Винницкой области погиб водитель

От полученных травм 42-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.

В Винницкой области произошла авария с участием грузовых и легковых автомобилей. Один из водителей погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Автомобиль Renault Dokker, за рулем которого находился 42-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте. Водитель грузовика, житель Львовщины, не травмировался.

Все обстоятельства аварии выясняют следователи. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

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Напомним, в Херсонской области,возле села Тягинка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, четверо получили травмы.

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