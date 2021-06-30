Выехали на встречную и врезались в грузовик: на трассе Кии-Чоп погибли двое иностранных студентов (фото)

Выехали на встречную и врезались в грузовик: на трассе Кии-Чоп погибли двое иностранных студентов (фото)

Причины аварии устанавливает следствие.

Вблизи села Сытное Дубенского района Ровенской области в среду, 30 июня, произошло ДТП, в котором погибло двое 25-летних иностранцев, которые учились в Украине.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, 23-летний водитель Тoyota Corolla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик DAF.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

В Тoyota ехало 5 иностранцев, все они были студентами высших учебных заведений Украины. На месте ДТП погиб 25-летний мужчина, его ровесник умер в больнице. Еще трое пострадавших госпитализировали.

За рулем DAF был 52-летний житель Винницы, он не пострадал. Экспертиза установила, что водители на момент ДТП были трезвыми.

В полиции открыли производство по части 3 статьи 286 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Николаевской области произошло ужасное ДТП, в котором погибли три человека.

Новости Украины: в Житомире авто без водителя устроило ДТП

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку